استمرار ساحة المشجعين

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت الشركة المسؤولة عن ساحة «فان ميل» في العاصمة الألمانية برلين، المخصصة للمشاهدة الجماعية لمباريات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، أن الساحة ستظل مفتوحة للمشجعين، على الرغم من صدمة خروج المنتخب الألماني .

وتسع ساحة «فان ميل»، ، 400 ألف مشجع يمكنهم متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة، وستظل مفتوحة طوال فترة المونديال، حسب ما أكدته شركة «كيت غروب». وقالت أنيا ماركس، المتحدثة باسم الشركة، إن مباريات الأدوار المقبلة من المونديال ستعرض في ساحة المشجعين، مؤكدة «سنواصل العمل كما هو مخطط له». وجاء ذلك لينهي حالة من الضبابية حول بقاء الساحة، وهي واحدة من عدة ساحات مشاهدة جماعية في ألمانيا، مفتوحة عقب الخروج المفاجئ للمنتخب الألماني حامل اللقب.