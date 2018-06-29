المشجعون يصبون غضبهم على أوزيل

المصدر: موسكو - وكالات

التقطت عدسات المصورين لحظة دخول لاعب المنتخب الألماني، مسعود أوزيل، في مشادة مع مشجعين غاضبين من منتخب «المانشافت» بعد هزيمة قاسية أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء، في منافسات الدور الأول للمجموعات بكأس العالم المقامة في روسيا.

وكان أوزيل على وشك مغادرة الملعب حين هاجمه مشجعون غاضبون من مكان قريب في المدرجات، فرد عليهم بدوره، لكن مرافقين أقنعوه بالمغادرة حتى لا تتطور الأمور إلى اشتباك، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وجرت المشادة عقب مباراة أقصيت فيها ألمانيا من الدور الأول بعد أداء وصف بالمخيب، وهو أبكرُ إقصاء للمنتخب الأوروبي في المنافسة العالمية منذ 80 عاماً.

وتأتي الواقعة بعد تعرض أوزيل لانتقادات لاذعة من الإعلام الألماني ونجوم كرة سابقين لأداء اللاعب في المباريات التي خاضها في المونديال الروسي، إذ قال ماريو بازلر، لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، إن أوزيل ظهرت عليه علامات «الضفدع الميت»، في إشارة إلى انعدام دوره في الفريق، وفقا لصحيفة «غارديان».

أما ستيفان آيفنبرغ فأكد أن أوزيل وغوندوغان يجب أن يستبعدا من المنتخب، بعد لقائهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن، الأمر الذي أثار غضب الشارع الألماني.