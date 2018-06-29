نيشينة يبرر تصرف لاعبي اليابان

شهد ربع الساعة الأخير من مباراة المنتخب الياباني ضد بولندا، التي انتهت بفوز الأخير 1 - 0، تصرفاً غير مألوف، إذ قام اللاعبون اليابانيون - بعدما أدركوا نتيجة المباراة الثانية وضمان تأهلهم - بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، دون التحرك نحو منطقة الخصم. وقال المدرب نيشينة إنه طلب من لاعبيه «بتهدئة اللعب في الدقائق الأخيرة»، مضيفاً «كان قراراً صعباً جداً. كان الموقف عبارة عن ماذا لو؟ »في إشارة لمباراة كولومبيا والسنغال. وتابع: «اخترت الحفاظ على الوضع مثلما هو في مباراتنا مع بولندا، الاعتماد على نتيجة المباراة الأخرى»، مضيفاً «لقد كان لاعبو فريقي أوفياء جداً في الاستماع إليّ واتباع قراري. كان الأمر صعباً، حيث إن أسلوبي هو الهجوم. الوضع أجبرني على اتخاذ هذا القرار".