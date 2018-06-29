تهديدات وإهانات لحارس التانغو

المصدر: برونيتسي - د ب أ

أكد حارس المرمى الأرجنتيني الدولي ويلي كاباييرو، أنه تلقى إهانات وتهديدات لعائلته بعد الهزيمة صفر-3، التي مني بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، كشف كاباييرو، أمس، عن الطبيعة الكريهة لبعض الانتقادات التي تلقاها بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الهدف الأول للمنتخب الكرواتي.

وذكر كاباييرو، على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: «بعد النتيجة الإيجابية (أمام المنتخب النيجيري) وتأهلنا إلى الدور الثاني، ما حدث معي هو وضع واحد فقط من هذه الأشياء، شيء مؤسف وخطأ كما تريدون، عليكم تسميتها».

وأضاف: «هناك العديد من الأشياء التي أتفق معها على أنها خطأ كروي.. ولكنني تلقيت رسائل مهينة. البعض يتمنى لي المرض والبعض يهددني وعائلتي، هذه الرسائل القبيحة لم تساعدني على الإطلاق».