هدف السويد على طابع بريدي

حظي المنتخب السويدي لكرة القدم بهالة من الإشادة من وسائل الإعلام في السويد أمس بعد تأهل الفريق إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا.

وضمن المنتخب السويدي التأهل للدور الثاني بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 3 - صفر أول من أمس في المجموعة السادسة بالدور الأول للمونديال، ليتصدر مجموعته برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب المكسيكي، فيما ودع منتخبا ألمانيا حامل اللقب وكوريا الجنوبية البطولة من الدور الأول.

وطالب أحد كتاب الأعمدة الرياضية في الصحف السويدية بضرورة تخليد هدف اللاعب أندرياس غرانكفيست من خلال طابع بريد، مشيراً إلى أنه كان مفتاح الفوز الكبير والمهم.