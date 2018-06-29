300 ألف للعثور على مروج شائعة

عرض محامي نجم منتخب الأرجنتين السابق دييغو مارادونا، مبلغاً مالياً قدره 300 ألف بيزو (10 آلاف دولار) للحصول على معلومات حول الرجل الذي نشر شائعة وفاته.

وقال محامي اللاعب ماتياس مورلا وفقاً لصحيفة Infobae اللاتينية: «بسبب الشائعات حول وفاة مارادونا، شعرت إحدى أخوات اللاعب بوعكة حيال هذا الأمر، ولكنها لم تستطع الاتصال بي أو بأخيها مارادونا».

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله: «لقد أعطيت تعليمات إلى شركة المحاماة بدفع 300 ألف بيزو إلى أي شخص يقدم معلومات موثوقة عن صاحب الشائعة».

وكان قد ظهر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي تحدث فيه شخص مجهول عن وفاة مارادونا بعد مباراة كأس العالم بين الأرجنتين ونيجيريا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.