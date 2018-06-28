جماهير المكسيك تحمل سفير كوريا على الأعناق بسبب ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

لحظات عصيبة عاشها الجمهور المكسيكي .. فبعد تلقي شباك منتخبهم ثلاثة أهداف من السويد، أصبحت فرصة ألمانيا سانحة للتأهل على حساب "إل تري كولور" بمجرد إحرازها هدفا وحيدا.

لكن المانشافت لم يتمكن من إحراز أي هدف في شباك منتخب كوريا الجنوبية الذي استطاع بدوره إحراز هدفين والحفاظ على شباكه نظيفة طوال المباراة.

وبمجرد انتهاء المباراتين اللتين أسفرتا عن تأهل المكسيك والسويد إلى الدور الثاني، توجه جمهور المكسيك في روسيا إلى الشوارع للاحتفال بالنصر، وفقا لقناة الحرة.

فرحة المكسيكيين كانت عارمة حتى أنهم احتفوا بأي مشجع كوري يرونه يسير في شوارع مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وفي المكسيك توجهت بعض الجماهير إلى سفارة كوريا الجنوبية للاحتفال مع الكوريين الذين لم يحالف الحظ فريقهم في التأهل رغم فوزه على المانشافت بسبب عدد النقاط.

وتوجه بعض المكسيكيين إلى منزل السفير الكوري حيث حملوه على الأعناق.

كما احتفل الجمهور السويدي أيضا بخروج ألمانيا التي هزمت المنتخب الإسكندنافي في المباراة السابقة بهدفين مقابل هدف، إذ ألبس بعضهم أحد المشجعين الكوريين قميص السويد.