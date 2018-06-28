أوسوريو: لا أعرف ماذا أقول

المصدر: إيكاترنبورغ - د ب أ

أبدى الكولومبي خوان أوسوريو، مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، أسفه للخسارة الثقيلة التي مُني بها فريقه صفر-3 أمام نظيره السويدي، أمس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا. ورغم الخسارة تأهل منتخب المكسيك للدور الثاني، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة رصيد ست نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب السويد (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

واستفاد المنتخب المكسيك من الخسارة المفاجئة التي تعرض لها منتخب ألمانيا (بطل العالم) صفر-2 أمام نظيره الكوري الجنوبية، ليقبع منتخب الماكينات في مؤخرة الترتيب. قال أوسوريو عقب المباراة: «لا أعرف ما أقول للاعبين. من الأفضل أن أرى المباراة مجدداً بذهن صافٍ». وأضاف أوسوريو: «أعتقد أن الشوط الأول كان متكافئاً للغاية، ولكن بمجرد تسجيل السويد الهدف الأول تغيرت الأمور تماماً، حاولنا ضبط إيقاعنا لكننا عجزنا عن ذلك». واختتم مدرب المكسيك حديثه قائلاً: «أعتقد أن لدينا وقتاً كافياً للتفكير فيما حدث قبل خوض الدور الثاني».