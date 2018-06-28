أندرسون: نعم نستحق التأهل

المصدر: إيكاترنبورغ - د ب أ

أعرب جاني أندرسون، مدرب منتخب السويد، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا. وقال أندرسون عقب المباراة: «إنني فخور للغاية وأشعر بسعادة بالغة، اللاعبون لعبوا بجد وصنعوا الكثير من الفرص، نعم نستحق بالفعل التأهل للدور الثاني الآن».

من جانبه، أشاد أندرياس غرانكفيست، قائد منتخب السويد، بصعود منتخب بلاده لدور الستة عشر، حيث قال عقب المباراة: «لقد بذلنا جهداً كبيراً. كان هناك الكثير من الانتقادات، لكننا اليوم قدمنا أداءً هجومياً من الطراز الأول».