البرازيل تقهر المفاجآت وتعبر صربيا

المصدر: نيغني نوفغورود - د ب أ

واصل منتخب البرازيل حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، الغائبة عن خزائنه منذ 16 عاماً، وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الصربي أمس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة ، التي شهدت تعادل سويسرا 2 - 2 مع كوستاريكا.

انفرد منتخب البرازيل بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، ليتأهلا معاً لدور الستة عشر، في حين تجمّد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، لتودّع المسابقة مبكراً، برفقة منتخب كوستاريكا، الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

افتتح باولينيو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 36، فيما تكفل تياغو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبذلك، ضرب منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد خمسة ألقاب، موعداً في دور الستة عشر مع منتخب المكسيك في الثاني من يوليو المقبل، فيما يواجه منتخب سويسرا نظيره السويدي في اليوم التالي.

وضمن المنتخب السويسري صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي 2 - 2 على ملعب «نيجني نوفغورود» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت في الوقت نفسه تأهل البرازيل من صدارة المجموعة إثر تغلبها على صربيا 2 - صفر على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة موسكو.

وافتتح بليريم دزيمايلي التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 31، ثم أدرك كيندال واتسون التعادل لكوستاريكا في الدقيقة 56، وأضاف البديل جوزيب دراميتش الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة 88، قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بهدف سجله الحارس يان سومير بالخطأ في شباكه لدى تصديه لضربة جزاء سددها براين رويز.

وتأهل المنتخب السويسري بذلك من المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط ليلتقي في دور الستة عشر نظيره السويدي متصدر المجموعة السادسة، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة نظيره المكسيكي صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة.

أما المنتخب الكوستاريكي، الذي كان قد حسم خروجه بالفعل قبل مباراة اليوم، فقد تفادى الهزيمة الثالثة على التوالي، وحصد نقطة وحيدة قبل وداع المونديال برفقة المنتخب الصربي.

وزادت نتيجة مباريات المجموعة الخامسة من برودة مباراة اليوم بين بلجيكا وإنجلترا المتأهلين معاً، حيث سيواجه المنتصر من أول المجموعة السابعة وثاني المجموعة الثامنة، الفائز من مواجهة البرازيل والمكسيك في ثمن النهائي، وبالتالي فسيسعى كل من منتخبي بلجيكا وإنجلترا للهروب من مصير مواجهة أي من الفريقين البرازيلي أو المكسيكي.