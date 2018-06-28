كوبر المسؤول عن اختيار غروزني

المصدر: القاهرة - أ ف ب

دافع رئيس اتحاد كرة القدم المصري هاني أبو ريدة أمس، عن اختيار مدينة غروزني كمقر لمعسكر المنتخب خلال مونديال روسيا 2018، مؤكداً أن القرار عاد للمدرب الأرجنتيني هكتور كوبر. وأثار قرار اختيار العاصمة الشيشانية مقراً لمنتخب الفراعنة في كأس العالم الأولى بعد غياب 28 عاماً، جدلاً واسعاً.

وفي مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد وسط القاهرة، ذكر أبو ريدة إن كوبر قال «أنا اخترت مدينة غروزني، وما يهمني هو التدريب والإقامة والانتقال». وأضاف تمنيه الإقامة في قازان، ولكن الدول التي تأكدت مشاركتها في كأس العالم قبل مصر كان لها أولوية اختيار الأماكن.