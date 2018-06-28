جدل في بيرو حول استمرار جاريكا

المصدر: سوتشي - د ب أ

أثارت مسألة استمرار الأرجنتيني ريكاردو جاريكا على رأس القيادة الفنية لمنتخب بيرو الأول لكرة القدم جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين في البلد اللاتيني، وذلك بعد التمثيل المشرف الذي قدمه الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

«جاريكا رغب في استعادة الشفرة الجنينية للعب الجيد للفريق البيروفي وبالفعل تمكن من تحقيق هذا الأمر، الآن هو وقت استمرار التجربة»، كان هذا هو رأي موقع مجموعة «ار بي بي» الإعلامية الشهيرة في بيرو.

وبخلاف بعض الأصوات المعارضة، يرى أغلب المتابعين لمنتخب بيرو، أن العمل الذي قام به جاريكا «60 عاماً» يمثل الأساس الذي اعتمدت عليه بيرو لتتأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 1982.