وزير ألماني عن خروج المانشافت: "يوم أسود"

المصدر: د ب ا

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن حزنه حيال الخروج المبكر لمنتخب بلاده لكرة القدم من مونديال روسيا.

الجدير بالذكر أن من بين اختصاصات وزير الداخلية في ألمانيا، الإشراف على الشؤون الرياضية.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء الأربعاء: " هذا يوم أسود بالنسبة لنا جميعا، ولكرة القدم"، ورفض تحميل أحد بعينه المسؤولية عن الخروج، قائلا:" أرغب في الحزن الآن".

وأضاف زيهوفر أنه لا ينبغي الآن نسيان أن المدير الفني للمنتخب يواخيم لوف " أهدانا لحظات كثيرة جميلة".

وقال زيهوفر إن الخروج في اللحظة الحالية ما كان ينبغي أن يحدث مع كبير الاحترام لكوريا الجنوبية، "لكن هكذا هو الحال في الحياة وهو أن من الممكن أن يحل الإخفاق محل النجاح، والقوة تظهر في التعامل مع الهزائم".