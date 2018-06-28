سويسرا تتعادل مع كوستاريكا وتلاقي السويد في دور الـ16

المصدر: د ب ا

صعد المنتخب السويسري إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي 2 / 2 على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت في الوقت نفسه تأهل البرازيل من صدارة المجموعة إثر تغلبها على صربيا 2 / صفر على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو.

وافتتح بليريم دزيمايلي التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 31 ثم أدرك كيندال واتسون التعادل لكوستاريكا في الدقيقة 56 وأضاف البديل جوزيب دراميتش الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة 88 قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله الحارس يان سومير بالخطأ في شباكه لدى تصديه لضربة جزاء سددها براين رويز.

وتأهل المنتخب السويسري بذلك من المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط ليلتي في دور الستة عشر نظيره السويدي متصدر المجموعة السادسة، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة نظيره المكسيكي صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة.

أما المنتخب الكوستاريكي، الذي كان قد حسم خروجه بالفعل قبل مباراة اليوم، فقد تفادى الهزيمة الثالثة على التوالي وحصد نقطة وحيدة قبل وداع المونديال برفقة المنتخب الصربي.