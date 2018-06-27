هجوم الريال يتصدر المونديال

المصدر: موسكو - وكالات

تصدر لاعبو ريال مدريد الإسباني لائحة الهدافين في المونديال حتى الآن، لتستمر هيمنة النادي «الملكي» على كرة القدم حتى في كأس العالم. وسجل لاعبو ريال مدريد 9 أهداف حتى الآن في المونديال، متقدمين على توتنهام الإنجليزي، الذي سجل لاعبوه مجموع 7 أهداف، فيما سجل لاعبو برشلونة الإسباني 6 أهداف. وسجل من ريال مدريد البرتغالي كرستيانو رونالدو (4 أهداف) والكرواتي لوكا مودريتش (هدفين) فيما سجل كل من الألماني توني كروس والإسبانيان ناتشو فيرنانديز وإيسكو هدفاً واحداً.

ورفع الهداف الإنجليزي هاري كين اسم بلاده وناديه توتنهام عالياً، بعد ما سجل 5 أهداف حتى الآن، وسجل الدنماركي كرستيان إيركسن والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفاً واحداً. وسجل لبرشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو هدفين، ومثلهما للأوروغواياني لويس سواريز، وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش، والكولومبي ييري مينا هدفاً واحداً. وفي المركز الرابع، حل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، حيث سجل لاعبوهما 5 أهداف، حصة الأسد منها كانت للبلجيكي روميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد (4 أهداف)، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد (3 أهداف).