ألمانيا تعاقب «مشاغبي»الجهاز الفني

المصدر: موسكو ـ وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لن يعهد بأي مهمة رسمية في مباراته المقبلة ضمن كأس العالم في روسيا إلى عضوين في جهازه الفني لمسؤوليتهما عن إشكال مع الجهاز الفني للمنتخب السويدي.

وكان المنتخب الألماني قد تقدم باعتذار من نظيره السويدي على خلفية التوتر الذي شهده ختام مباراتهما في الجولة الثانية للمجموعة السادسة السبت، إثر الاحتفالات المبالغ بها لمن وصفتهم الصحافة الألمانية بالمشاغبين في الجهاز الفني للمانشافت، بعد فوزه في الوقت بدل الضائع 2-1. وأوضح الاتحاد أنه في إطار التحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي (فيفا)، قدم استنتاجاته الخاصة حول سلوك عضوين في جهازه الفني هما أولي فويت من القسم الإعلامي، وجورج بيهلو المسؤول عن الخدمات اللوجستية خلال سفرات المنتخب. وتواجد الرجلان على مقاعد البدلاء الألمانية السبت واحتفلا بالفوز بحركات اعتبرها السويديون استفزازية.