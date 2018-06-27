الخديم: عقليتنا الاحترافية غائبة

المصدر: Ⅶأبوظبي ــ أحمد عيسى

ذكر محمد عبيد الخديم مدرب رديف دبا الفجيرة، أن أساس اللاعب العربي ضعيف ويختلف كثيراً عن نجوم أوروبا وأميركا اللاتينية، وأن ذلك سبب رئيسي في ضعف التكوين الجسماني وعدم المرونة وأيضاً يظهر في غياب العقلية الاحترافية، وأضاف: لا يمكن القول إن البنية الجسمانية كانت سبباً في خروج المنتخبات العربية من مونديال روسيا مبكراً أو أنها سبب النتائج السلبية، لأن بعض المنتخبات مثل المغرب وتونس لديها لاعبون يتمتعون بتكوين بدني ممتاز، لكن بالتأكيد الأفضلية لبقية المنتخبات، مع عدم تطور الفهم الاحترافي الذي يتطلب توعية خاصة وتعليماً واكتساباً باعتبار أن التعامل الاحترافي يسهم بشكل كبير في تطور أداء اللاعب.

وأوضح: اللاعب العربي ينقصه الاحتكاك القوي في الدوريات التي يلعب بها، تطور الكرة العربية في قوة دورياتها ومع الأسف كل الدوريات العربية لا تقارن بالدوريات الأوروبية على سبيل المثال، وهذا الضعف يقلل من تطور مستوى اللاعب.