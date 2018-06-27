الروس.. احتفال رغم الخسارة

المصدر: موسكو - وكالات

احتفل آلاف المشجعين الروس بصعود منتخبهم إلى الدور الـ16 من تصفيات كأس العالم أول من أمس، على الرغم من الخسارة التي مني بها الفريق المضيف أمام منافسه أوروغواي حيث حافظ زخم انتصارات الفريق السابقة على روح الفريق مرتفعة.

وهتفت أعداد كبيرة من المشجعين «روسيا روسيا!»، وبدوا أنهم غير مدركين لخسارتهم بثلاثية نظيفة أمام الفريق الأمريكي الجنوبي. وحقق الفريق المهزوم نجاحاً باهراً في أول مباراتين له ما تسبب في حماسة كبيرة للجماهير. وتجمع عشرات الآلاف في الحرم الجامعي لجامعة موسكو لمشاهدة مباراة أوروغواي . وقالت شابة رسمت على وجهها علم روسيا: «ولو هدف واحد كان سيصبح رائعًا»، في الوقت الذي حقق فيه الفريق الروسي محاولة أخرى فاشلة على مرمى أوروغواي. وقال مشجع اخر من روسيا «من الجيد تشجيع الفريق الروسي... بإمكان أي شخص أن يدعم بطلا».