كوسوفو تساهم في دفع غرامة تشاكا وشاكيري

المصدر: كوسوفو ــ وكالات

أعربت كوسوفو، أمس، عن تضامنها مع لاعبي المنتخب السويسري غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري اللذين تعود أصولهما إليها، من خلال المساهمة بالغرامة التي فرضت عليهما وعلى زميلهما شتيفان ليختشتاينر، على خلفية الاحتفال «السياسي» بعد التسجيل في مرمى صربيا. وقرر «فيفا» تغريم كل من شاكيري وتشاكا مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري وزميلهما المدافع والقائد ليختشتاينر بـ5 آلاف فرنك.

وأنشئ في كوسوفو موقع إلكتروني لجمع المساهمات، والتي بلغت حتى صباح الثلاثاء 12 ألف يورو، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق المبادرة.

وفي المباراة التي أقيمت الجمعة قلبت سويسرا الطاولة، وفازت في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1. وما إن سجل شاكيري هدف الفوز، حتى توجه نحو المشجعين الصرب، ووضع يديه على صدره بشكل معاكس، راسماً شارة «النسر المزدوج» الأسود اللون، رمز ألبانيا، وسبقه إلى ذلك مسجل الهدف السويسري الأول، تشاكا.