«بيتزي» مع الأخضر في كأس آسيا

المصدر: Ⅶالرياض ــ أحمد علي

عادت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم للعاصمة السعودية «الرياض» بعد ختام مشاركة المنتخب السعودي في مونديال روسيـا 2018 إذ حل ثالثاً في المجموعة التي ضمت «روسيا والأوروغواي والسعودية ومصر» بعد الفوز في مسك الختام على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف وسط فرحة عارمة من جماهير الأخضر التي أبدت رضاها نوعاً ما عن مستوى منتخب بلادها وجزئياً عن المشاركة التي صنفها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بأنها ثاني أفضل مشاركة للسعودية بعد مشاركة مونديال العالم بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1994م.

تجديد ثقـة

جدد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت الثقة في المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي بعد أن اعلن يوم أمس الثلاثاء عبر بيان رسمي عن تمديد عقد الأرجنتيني حتى نهاية مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير من العام 2019م. وكان «بيتزي» قد أبدى سعادته بعد تحقيق أول انتصار له في نهائيات كأس العالم مع المنتخب السعودي.

ثلاثة انتصارات عالمية

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من انتصاراته في مشاركاته الخمس في مونديال كأس العالم إلى ثلاث مباريات من 16 مباراة. وزاد المنتخب السعودي من أهدافه العالمية إلى 11 هدفا فيما كان هدف الدولي المصري محمد صلاح الرقم 39 في الشباك السعودية. وكان الأخضر قد حقق انتصارين في 4 مشاركات سابقة كانت على منتخب المغرب 2-‏1 وعلى بلجيكا 1- ‏0.

سالم في التشكيلة المثالية

واختارت صحيفة «بي آر» البريطانية لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج ضمن التشكيلة المثالية للمباريات التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2018 حيث قدّم الفرج أداء عاليا توجه بتسجيل هدف التعادل، قبل أن يحسم زميله سالم الدوسري المباراة في ثوانيها الأخيرة. وشملت التشكيلة تواجد العملاق المصري عصام الحضري حارس المنتخب المصري والذي قدم هو الآخر أداء مميز خلال لقاء مصر بالسعودية.