باولوغيريرو يدخل التاريخ

المصدر: Ⅶموسكو - البيان الرياضي

دخل باولو غيريرو، مهاجم المنتخب البيروفي، تاريخ مسابقة كأس العالم من أوسع الأبواب، وذلك بتسجيله لهدف في مرمى منتخب أستراليا.

وسجل المهاجم التاريخي لمنتخب البيرو الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى أستراليا، لتودع البيرو المونديال مرفوعة الرأس بعد تقديم أداء رائع لاقى استحسان جميع المتتبعين.

وبهدفه في مرمى أستراليا، أصبح غيريرو ثالث أكبر لاعب من أميركا الجنوبية تسجيلاً في منافسات كأس العالم. يذكر أن باولو غيريرو قد عانى كثيراً لضمان مشاركته في المونديال بعد قرار توقيفه من طرف «الفيفا» بداعي تعاطي المنشطات.