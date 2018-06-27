«ميشتا تليستار» تحسم الأدوار الفاصلة

المصدر: موسكو - وكالات

أزاحت شركة «أديداس» للمنتجات الرياضية الستار، أمس، عن الكرة الجديدة لمباريات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا. وتتشابه الكرة الجديدة «ميشتا تليستار» بشكل كبير مع كرة «تليستار 18» التي استخدمت خلال دور المجموعات بالبطولة، لكنها تتميز باللون الأحمر المعبر عن ألوان البلد المضيف، كما يعبر عن منافسات أكثر قوة مع انطلاق الدور الثاني للبطولة. وتجدر الإشارة إلى أن «ميشتا» كلمة روسية تعني باللغة العربية «الحلم»، وستستخدم الكرة الجديدة مع انطلاق منافسات دور الستة عشر يوم السبت المقبل.