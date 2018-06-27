المحمدي: لم نُعامل كالآخرين

المصدر: Ⅶ كالينينغراد - البيان الرياضي

أعرب منير المحمدي، حارس المنتخب المغربي، عن أسفه من الطريقة التي تعامل بها الحكام مع أسود الأطلس في مونديال روسيا، مؤكداً أنهم يملكون جيلاً جيداً يعد بمستقبل مُشرق. وصرّح منير المحمدي، بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، قائلاً: «لقد ظُلمنا من جديد، تعرضنا للظلم ولم تتم مُعاملتنا كما يتعاملون مع إسبانيا والبرتغال.. نحن مُتذمرون للغاية». وبخصوص مُستقبله، قال المحمدي: «لقد كُنت مركّزاً كثيراً برفقة المنتخب، ولم أكن أريد سماع أي شيء في فترة المونديال، الآن ومن الغد سأتلقى الاتصالات وسأرى الأنسب».



