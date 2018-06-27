الأرجنتين تفلت.. ونيجيريا تودع

المصدر: Ⅶ سان بطرسبرغ - وكالات

تأهل المنتخب الأرجنتيني رسمياً إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الصعب على المنتخب النيجيري 2-1، أمس، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال، ونجا التانغو من شبح الوداع المبكر، الذي خيّم عليه 86 دقيقة، قبل أن يقتنص هدفه الثاني ويتنفس الصعداء.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني مستفيداً من خسارة المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي 1-2، حيث رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

في المقابل توقف رصيد المنتخب النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام منتخب أيسلندا الذي توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 14، وتعادل فيكتور موسيس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ماركوس روخو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في دور الستة عشر، السبت المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي في ذات الدور الأحد المقبل.

وكان الهدف الذي سجله ميسي هو الهدف الرقم 100 في نسخة البطولة الحالية.

وقدم المنتخب النيجيري أداءً رائعاً، وكاد أن يحقق الانتصار على التانغو غير أن بعض الأخطاء الدفاعية، والمساعدات التحكيمية أدت لخسارته المباراة.

العلامة الكاملة

وحقق منتخب كرواتيا العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على نظيره الأيسلندي 2-1 أمس على ملعب روستوف أرينا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقدم ميلان باديلي بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 53، ثم تعادل جيلفي سيغوردسون لأيسلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 76، وتكفل إيفان بيريسيتش بهدف الفوز لكرواتيا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتلتقي كرواتيا في الـ16 مع الدنمارك وصيفة المجموعة الثالثة الأحد المقبل.

وأجرى زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، الكثير من التغييرات في صفوف فريقه باعتبار المباراة تحصيل حاصل بعد أن حجز الفريق مقعده في دور الستة عشر.

والتقى الفريقان ست مرات من قبل في آخر 13 عاماً، حيث فازت كرواتيا أربع مرات مقابل انتصار وحيد لأيسلندا وتعادلا مرة واحدة.

وتأهلت كرواتيا إلى النسخة الماضية للمونديال في البرازيل عام 2014 على حساب أيسلندا بعدما فازت عليها في مجموع لقائي الملحق الفاصل 2-صفر.