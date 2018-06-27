هاريدي:صفر - صفر تناسبنا جداً

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

قال النرويجي أوغه هاريدي، المدير الفني للمنتخب الدنماركي، عقب لقاء فريقه مع المنتخب الفرنسي: «كانت هذه المرة الأولى التي نرغب فيها في أن نكون متراصين في الدفاع، وعدم ممارسة ضغط عالٍ، لأن الفرنسيين جيدون جداً، ودقيقون في الهجمات المرتدة». وأضاف: «هدفنا من القدوم إلى هنا كان التأهل إلى الدور ثمن النهائي. كنا في مجموعة صعبة، كنا في حاجة إلى نقطة في مواجهة أحد أفضل المنتخبات في العالم، لا سيما في الهجوم المضاد، وكان من الغباء أن نترك لهم المساحات. حققنا النتيجة التي كنا نرغب بها». وتابع «كانت النتيجة صفر- صفر؟ حسناً، الأمر يناسبنا جداً».