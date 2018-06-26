زفاف مصري على إيقاع مونديال روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

وسط الأجواء الاحتفالية للمونديال؛ العرس الكروي الذي تستضيفه روسيا للمرة الأولى في تاريخها، قرر عروسان من مصر إتمام زواجهما في مدينة فولغوغراد الروسية.

فقد عقد محمد ودينا قرانهما في مصر، وفقا للإجراءات المتعارف عليها تقليديا وإداريا، لكنهما فكرا في طريقة مبتكرة للاحتفال بعيد الزواج من خلال إتمام "الزفاف" و"الدخلة" في روسيا أثناء احتفالات روسيا بالمونديال، وتحديدا في مباراة كرة القدم التي أقيمت في مدينة فولغوغراد الروسية، الاثنين 25 يونيو، حيث لعب الفريق المصري أمام نظيره السعودي، وخسر بنتيجة 2-1.

لكن ذلك لم يعكر صفو زفافهما، ولا الأجواء الاحتفالية المخيّمة على المدينة، وسائر المدن الروسية التي يقام فيها المونديال، والتقطت كاميرات "روسيا اليوم" العروسين في شوارع مدينة فولغوغراد بينما كانا يستمتعان بالأجواء الاحتفالية لكأس العالم، وبالجو الرائع الذي صاحب المباراة.