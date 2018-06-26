بيتزي: استحققنا الفوز على مصر

المصدر: Ⅶفولغوغراد - د ب أ

أبدى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي سعادته بتحقيق فريقه فوزه الأول في مونديال روسيا بعد الهزيمة في أول جولتين.

وتغلب الأخضر على أحفاد الفراعنة 2 - 1 أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في البطولة.

وقال بيتزي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة،: «التشكيل الأساسي الذي اخترناه في المباريات الثلاث كان مناسباً طبقاً للمنافسين الذين واجهناهم. التشكيل قراري طبقاً لما أراه في التدريب وطبقاً للمنافس، وقد اتخذ قرارات قد ترونها غير مناسبة. قد نتخذ قرارات أخرى ولا نفرض سيطرتنا».

وأوضح: «ربما لم يكن هناك تنسيق وانسجام كافٍ في البداية. ولكننا حافظنا بعدها على الكرة وكنا الأكثر سيطرة. تمكنا من صد المنتخب المصري. الطقس كان حاراً للغاية. والمنتخبان سعيا للفوز».

وعما إذا كان سيستمر مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا، قال بيتزي: «الاتحاد السعودي هو من يحدد، يجب أن أقول إننا لم نكن نتوقع المباراة أمام روسيا. كنا نتوقع شكلاً ونتيجة آخرين. ولكننا فوجئنا كثيراً بما حدث. لن أقول إن السبب هو أنها المباراة الافتتاحية. شرف لنا أن نخوض المباراة الافتتاحية. ولكن، لسوء الحظ، لم تسر الأمور بالشكل الذي نريده».

دفاع كوبر

دافع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، عن طريقة اللعب التي اتبعها في مونديال روسيا على الرغم من هزيمة الفريق في مبارياته الثلاث بالبطولة.

وأوضح كوبر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الانتقادات الموجهة للأداء الدفاعي الذي يعتمد عليه ليست جديدة، ولكنه يتعرض لها منذ فترة طويلة على الرغم من أنها مكنت الفريق من التأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون، والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وعن عدم جاهزية المنتخب المصري في هذا اللقاء نفسياً ومعنوياً، قال كوبر: «كلا، كانوا جاهزين، ويمكن أن نلمس هذا في الشوط الأول. قدمنا هجمات مرتدة سريعة وصنعنا الفرص وسجلنا هدفاً».

واعترف كوبر بأن استبدال عبدالله السعيد كان اضطرارياً، ولكنه لاعب مهم للغاية، مشيراً إلى أن عدداً من اللاعبين كانوا مجهدين.

وعما إذا كان المنتخب المصري يستحق هذه النهاية المأساوية، والسبب وراء الأداء المتحفظ والدفاعي، قال كوبر: «الدفاع جزء من الاستراتيجية بالطبع. هناك خمس هجمات مرتدة سريعة في الشوط الأول أوشكت أن تسفر عن تقدمنا بأكثر من هدف. خسرنا مباراتين في الدقائق الأخيرة أمام روسيا والسعودية».

وعن عدم حضور محمد صلاح للمؤتمر الصحفي، قال كوبر: «لا أعلم السبب، وربما يكون لاختبار المنشطات».

وعما إذا كان ينوي الاستقالة، قال كوبر: «لن أستقيل.. عقدي انتهى ولكنني لن أنسحب».

وعن سبب شحوب صلاح في المباراة، وما إذا كان بسبب الطقس الحار، أم أنه لا يزال يعاني من الإصابة، قال كوبر: «أعتقد أنه قدم أفضل ما لديه، قدم مباراة جيدة اليوم، وسجل هدفاً، وكان على وشك تسجيل هدف آخر. توقعنا منه الكثير، ولكنه يحتاج إلى معاونة أكبر من زملائه بالفريق مثلما يساعد هو الفريق».

وعن مستوى عصام الحضري، قال كوبر: «إن المنتخب يعلم أن جميع الحراس الثلاثة بالمستوى نفسه، ورأينا أنه من المناسب أن يشارك اليوم، وقد حقق رقماً قياسياً».