ريان يصطحب 27 فرداً من عائلته

المصدر: موسكو - وكالات

اعترف حارس المنتخب الأسترالي لكرة القدم، ماثيو ريان، أنه تحمل تكلفة سفر 27 فرداً من عائلته إلى روسيا لمؤازرته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.: «دفعت كل شيء لأن مشاركة هذه التجربة معهم هو شيء سأظل أتذكره طوال حياتي».

وأضاف: «أكبرهم هو جدي الذي يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا وأصغرهم هو ابن عمي الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، نصف العائلة ( التي تتكون من 54 فردا) قالت نعم والنصف الآخر آثر المكوث بالمنزل، هذا أمر جيد لحسابي في البنك».

وتابع قائلا: «هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها أقارب لي بخلاف والدتي وشقيقتي لرؤيتي ألعب». ويراهن المنتخب الأسترالي أمام بيرو اليوم على بقائه في المونديال الروسي، حيث يتمتع بفرصة ضئيلة للمرور إلى دور الستة عشر.

وتحتاج أستراليا إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وأن تفوز فرنسا على الدنمارك من أجل أن تمر لأول الأدوار الإقصائية للمونديال الحالي. فيما تتطلع بيرو، التي خرجت من المنافسات مبكراً، إلى توديع المونديال بتحقيق انتصار لإسعاد أنصارها الذين زحفوا خلفها إلى روسيا لرؤيتها تشارك في المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاما.