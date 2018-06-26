كرواتيا بالاحتياطيين أمام أيسلندا

المصدر: Ⅶ فولغوغراد - د ب أ- موسكو - البيان الرياضي

بعد أن حسم المنتخب الكرواتي تأهله للدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، ينتظر أن يلجأ المدرب لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين وهو ما يتطلع المنتخب الأيسلندي لاستثماره من أجل انتزاع فرصته الأخيرة، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب «روستوف أرينا» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة برصيد ست نقاط وقد حسم رسمياً تأهله، ويليه المنتخب النيجيري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ومنتخبا أيسلندا والأرجنتين برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

بطاقة واحدة

وتتوقف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة على نتيجة مباراة كرواتيا وأيسلندا وكذلك نتيجة المباراة الأخرى التي تقام تزامناً معها، بين المنتخبين الأرجنتيني والنيجيري على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبورغ.

وحقق المنتخب الكرواتي انطلاقة قوية في المونديال أنعشت طموح جماهيره وآمالهم في تكرار أو التفوق على إنجاز الجيل الذهبي للمنتخب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في مونديال 1998 بفرنسا.

فقد استهل المنتخب الكرواتي مشواره في المونديال الحالي بالفوز على نظيره النيجيري 2 - صفر ثم تغلب على الأرجنتين 3 - صفر ليحسم بطاقة التأهل مبكراً ويتخلص من الضغوط في المباراة الثالثة أمام أيسلندا.

وربما يتمثل هدف المنتخب الكرواتي في مباراة الغد في تحقيق الفوز أو التعادل الذي يحسم صدارة المجموعة لصالحه ليتفادى مواجهة المنتخب الفرنسي، المرشح للفوز بصدارة المجموعة الثالثة، التي تقام الجولة الثالثة من مبارياتها غداً أيضاً.

سيطرة

ومع نهاية أول جولتين من مباريات دور المجموعات، استطاع المنتخب الكرواتي، الذي يدربه المدير الفني زلاتكو داليتش، فرض نفسه ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وتعززت آماله في تكرار إنجاز بطولة 1998 التي شهدت أول مشاركة لكرواتيا في نهائيات المونديال منذ إعلان استقلالها عام 1991.

وأخفقت كرواتيا، التي كانت تابعة ليوغوسلافيا الاتحادية قبل استقلالها، في تجاوز الدور الأول للمونديال في نسخ 2002 و2006 و2014.

وتأهلت كرواتيا إلى المونديال الحالي عبر الفوز على اليونان في ملحق فاصل، وقد حل داليتش مكان أنتي تشاتشيتش في منصب المدير الفني في أكتوبر، قبل آخر مباراة لكرواتيا في مجموعتها بالتصفيات الأوروبية.

والآن يصطدم المنتخب الكرواتي مع المنتخب الذي كان قد تفوق عليه في ترتيب المجموعة بالتصفيات الأوروبية، لكن من دون ضغوط كبيرة حيث حسمت كرواتيا التأهل، بينما يحتاج المنتخب الأيسلندي إلى الفوز للحفاظ على فرصته في التأهل.

تغييرات

وينتظر أن يجري زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي بعض التغييرات في صفوف الفريق في ظل حرصه على عدم المجازفة باللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء. وحصل ستة من لاعبي المنتخب الكرواتي على بطاقات صفراء، من بينهم كورلوكا ولاعب الوسط ايفان راكيتيتش والمهاجمان ماريو ماندزوكيتش وأنتي ريبيتش.

ومع ذلك لا يتوقع المنتخب الأيسلندي أن يستهين نظيره الكرواتي بمباراة الغد وإنما أبدى حذراً شديداً.

زلاتكو: لدي 22 لاعباً بنفس الكفاءة

اعترف المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بنيته اللعب بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الاحتياطيين عندما يواجه منتخب أيسلندا اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 المقام حالياً في روسيا. وقال زلاتكو في تصريحات صحافية إن مشوار كأس العالم ما يزال طويلاً، وهناك لاعبون أساسيون في فرقته يعانون الإجهاد أو البطاقات الصفراء بعد مباراتي نيجيريا وأيسلندا القويتين.

وقال زلاتكو: «بالطبع أسعى لكي يكون فريقي على قمة المجموعة الرابعة.. هذا شيء أكيد، ولكن هناك اعتبارات أخرى لا بد أن تكون في الحسبان». وأضاف المدير الفني للمنتخب الكرواتي قائلاً: «لدينا 22 لاعباً كلهم على نفس المستوى، ليس معنى استبدال لاعبين في التشكيلة أنني أتراجع عن المستوى المطلوب، في فريقي لاعبون لديهم بطاقات صفراء، من المغامرة أن أدفع بهم فيحصلون على بطاقات تكلفنا خسارتهم في دور الـ16.. هذه أمــور منطقية بعيداً عن العاطفية، ومع ذلك سنلعب للفــــوز والوصول للنقطة التاسعة».

هالغريمسون: يريحون لاعباً أو 10.. لا يهم

رفض هيمير هالغريمسون المدير الفني لمنتخب آيسلندا، توقعات بأن فريقه سيخوض مباراة سهلة أمام كرواتيا اليوم، في ظل إراحة عدد من لاعبي الفريق المتأهل.

وقال هالغريمسون قبل مباراة اليوم أمام المنتخب الكرواتي: «هذا لا يغير استعداداتنا للمباراة. سواء كانوا سيريحون لاعبا واحدا أو عشرة لاعبين، فالمنتخب الكرواتي هو منافس قوي دائما».

ويتوقع عودة يوهان بيرغ جودموندسون إلى صفوف آيسلندا بعد التعافي من الإصابة كما تعافى راجنار سيغوردسون من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال المباراة أمام نيجيريا في الجولة الثانية.

ولا بديل أمام المنتخب الآيسلندي عن الفوز في مباراة الغد ليحافظ على فرصته في التأهل للدور الثاني، ولكن استمراره في البطولة سيحسم أيضا من خلال المباراة الأخرى بين المنتخبين النيجيري والأرجنتيني في سان بطرسبرج.

ومن ناحيته قال جيلفي سيغوردسون لاعب خط وسط آيسلندا «أعتقد أن معنوياتنا أفضل مما كنا نتوقع بعد خيبة أمل كهذه (إثر الهزيمة أمام نيجيريا)».

أجواء زلاتكو

قال مدافع ديان لوفران كرواتيا «داليتش صنع أجواء رائعة بالمنتخب. إنه يجيد التواصل معنا بشكل فردي». وأضاف «كل شيء يبدو رائعا وعلينا الاستمرار. المباراة أمام أيسلندا؟، هدفنا واضح، وهو إنهاء دور المجموعات بتسع نقاط».

تاريخ اللقاءات

سبق للمنتخبين الأيسلندي والكرواتي أن التقيا ست مرات في تصفيات المونديال، وشهدت أربعة انتصارات لكرواتيا، لكن آخر انتصار كان من نصيب المنتخب الآيسلندي وذلك بنتيجة 1 - صفر في يونيو 2017.

حماس كرواتيا

قال آرون غونارسون قائد المنتخب الآيسلندي: «رغم أنهم تأهلوا بالفعل، سيسعون للفوز بكل مباراة يخوضونها هنا... نعرف ذلك، وندرك أنهم سيخوضون المباراة برغبة في الفوز، لنيل العلامة الكاملة».

ذكريات 2016

قال المدافع الكرواتي فيدران كورلوكا «رائع أن يحفزنا الإعلام، عشنا موقفا مشابها عندما فزنا على إسبانيا في يورو 2016. وبعدها لم يحالفنا الحظ أمام البرتغال».