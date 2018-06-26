السعيد والونش لكشف المنشطات

المصدر: فولغوغراد - د ب أ

توج محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية بختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم في روسيا.

وأوضح صلاح أنه تسلم الجائزة بالفعل، ولكنه رفض التصوير بها، لأن الجائزة خاصة بإحدى شركات الخمور، والتصوير بها يخالف تعاليم الإسلام.

وخضع ثنائي المنتخب المصري عبدالله السعيد، ومحمود حمدي «الونش» لاختبار المنشطات عقب مباراة مصر والسعودية في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا.

وتوجه لاعبا الفراعنة لكشف المنشطات عقب نهاية المباراة قبل العودة إلى القاهرة الثلاثاء.