جدارية الدون تخطف الأنظار

المصدر: موسكو - وكالات

قدمت فنانة روسية تحية مميزة لقائد البرتغال «الدون» كريستيانو رونالدو برسم جدارية له قبيل وصول المنتخب بطل أوروبا إلى مدينة سارانسك استعداداً للمباراة الأخيرة والحاسمة له مع إيران في الدور الأول لكأس العالم 2018.

ورسمت الفنانة يوليا أنتيبوفا جدارية ثلاثة في أربعة أمتار لرونالدو وعلى وجهه ابتسامة وسط ألوان علم البرتغال. وتجذب جدارية أحد أعظم اللاعبين في العالم المارة ويتوقفون عندها ويلتقطون الصور بجانبها.

وقالت أنتيبوفا إنها تأمل أن يمر منتخب البرتغال أمام جداريتها وأن يراها رونالدو نفسه ويستحسنها.

وتحتفي روسيا بنجوم المونديال بطرق فنية رائعة، حيث سبق أن بنى أحد المحلات المتخصصة في الحلوى تمثالا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الشوكولاته، بمناسبة ذكرى ميلاد نجم منتخب الأرجنتين الأول، الذي صادف أول من أمس.