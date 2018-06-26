آل الشيخ:الحضري وأخطاء الحكم حرمانا من نتيجة تاريخية

بث تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، مقطع فيديو على حسابه الخاص على تويتر جاء فيه: «هذه أفضل ثاني مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، لعب محمد صلاح ولكن فزنا، ولولا الحضري وأخطاء الحكم، كنا حققنا نتيجة تاريخية، الحمد لله».

وأضاف آل الشيخ قائلاً: «نعدكم إن شاء الله بالأفضل، وهناك قرارات من اتحاد الكرة نتمنى أن تصبّ في مصلحة كرة المملكة العربية السعودية، مبروك.. كنا نستحق الأكثر، لكن حدث ما حدث، خطأ في مباراة الأورغواي، وأمام مصر كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أكبر، وبالنسبة لمباراة روسيا فهي للنسيان وكانت لها ظروفها، الآن مطلوب تكاتف الجميع لتطوير رياضتنا في المملكة العربية السعودية».