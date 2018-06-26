جدل حول استبعاد بنعطية

المصدر: كالينينغراد - البيان الرياضي

خلّف استبعاد قائد أسود الأطلس المهدي بنعطية من التشكيلة الرسمية التي واجهت المنتخب الإسباني بمدينة كالينينغراد، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، إذ تفاجأ الجميع بقرار إجلاس لاعب يوفنتوس الإيطالي على دكة البدلاء.

وربط العديد من المتابعين قرار مدرب المنتخب المغربي هيرفي رُونار، بتصريحات قائد أسود الأطلس التي أعقبت مباراة البرتغال، والتي أكد فيها غضبه الكبير من بعض الأشخاص المقربين من محيط المنتخب، والذين أداروا وجوههم لهم بعد الهزيمة الأولى، حسب تعبيره. وكان العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن لاعب يوفنتوس الإيطالي قد استهدف أسطورة الكرة المغربية ومساعد المدرب رونار، مصطفى حجي، مؤكدة في الوقت ذاته تدخل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع لرأب الصدع.