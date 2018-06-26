أستراليا وبيرو.. الأمل البعيد

المصدر: Ⅶكازان - د ب اⅦسوتشي - د ب أ

لا يزال المنتخب الأسترالي يمتلك فرصة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم، لكن المهمة ربما صعبة، والأمل بعيد خاصة وأن مصير«الكانغارو» لم يعد بيده، حيث لن يحسم فقط عبر نتيجة مباراته أمام بيرو المقررة اليوم على ملعب استاد «فيشت» الأولمبي في سوتشي، وقبل الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويليه منتخب بيرو في المركز الرابع بدون رصيد تأكد خروجه من الدور الأول.

وسيحسم مصير منتخب أستراليا عبر نتيجة مباراته أمام بيرو، وكذلك من خلال المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة في التوقيت نفسه على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة موسكو بين المنتخب الفرنسي، المتصدر برصيد ست نقاط والذي حسم التأهل بالفعل، ونظيره الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط والذي يحتاج إلى التعادل فقط للتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في سوتشي.

وتتمثل الفرصة الوحيدة لتأهل أستراليا، في فوزها على بيرو إلى جانب هزيمة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفرنسي، مع تحقق فارق الأهداف المطلوب كي تنتزع أستراليا المركز الثاني، وأكد نجوم «الكانغارو» التمسك بالأمل.

حظ

وفي حال حالفه الحظ، سيبدو المنتخب الأسترالي جديرا بالتأهل، حيث قدم مستويات قوية في المباراة الأولى أمام نظيره الفرنسي قبل أن تحسم المباراة بهدف النيران الصديقة لصالح فرنسا 2 /‏‏ 1 في الدقيقة 81 من المباراة. كذلك واصل المنتخب الأسترالي مستوياته المقنعة في المباراة الثانية وفرض هيمنته على الشوط الثاني أمام الدنمارك قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 1 /‏‏ 1.

وكان غياب التهديف أبرز مشكلة للمنتخب الأسترالي في الجولتين الأوليين، حيث سجل ميلي جديناك هدفي الفريق أمام فرنسا وأمام الدنمارك من ضربتي جزاء.

وفي ظل اياب المهاجم أندرو نابوت بسبب إصابة في الكتف، تعالت الأصوات المطالبة بمنح الفرصة لتيم كاهيل.

وداع

من ناحية أخرى توافدت جماهير بيرو بأعداد كبيرة على مدينة سوتشي الروسية لتوديع منتخب بلادها في مباراته أمام استراليا والتي تعد الأخيرة بنهائيات كأس العالم التي تأهل لها بعد 36 عاما من الغياب.

واهتمت الصحف الصادرة في بيرو، بأخبار لاعب المنتخب ، جيفرسون فارفان، الذي تعرض لضربة قوية في الرأس خلال مران الفريقو سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة شهر كامل.

وكشفت وسائل الإعلام في بيرو أن فارفان لن يخوض مباراة أستراليا وحسب، بل لم يسمح له بالسفر إلى مدينة سوتشي التي ستستضيف اللقاء.

وأكد اتحاد بيرو وبعض من وسائل الإعلام في بيرو أن مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي سيتعين عليه الخلود للراحة ولن يستطيع العودة للعب كرة القدم خلال الأيام الـ 30 المقبلة.

وتعرض فارفان للإصابة السبت الماضي عندما سقط على رأسه داخل ملعب «خيمكي ارينا» أثناء مران لمنتخب بيرو، بقياده مديره الفني ريكاردو جاريكا.

جاريكا: نسعى إلى خروج مشرّف

أكد ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو أن فريقه تجاوز هزيمته في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة كما تجاوز آثار الخروج المبكر من مونديال روسيا، وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أمام أستراليا في ختام فعاليات المجموعة الثالثة إن فريقه يخوض مباراة اليوم بهدف منح تجربة إيجابية للشعب البيروفي. نسعى للخروج المشرف من المونديال

وأوضح «المباراة مهمة جداً لنا، نتعامل معها بمنتهى الجدية، خاصة من أجل جماهيرنا، التي ساندتنا بكل قوتها، والمباراة في نفس أهمية المباراة الأولى والمباراة الثانية في المونديال».

ويتمتع المدرب الأرجنتيني بشعبية جارفة في بيرو بعد أن قاد منتخب البلاد للتأهل لأول مونديال في السنوات الـ 36 الأخيرة.

وقال جاريكا: «يجب أن يكون هناك رد سريع».

تعهد جاريكا بالكشف مبكراً عن قراره فيما يخص البقاء أو الرحيل عن الإدارة الفنية لمنتخب بيرو الأول لكرة القدم، وقال «عندما ينتهي كل هذا، سينفك الارتباط، الآن لا يوجد لدي إجابة».

فان مارفيك: حماسة المنافس تقلقني

أكد بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب أستراليا، أن فريقه يشعر بالقلق من روح الحماس التي سيلعب بها منتخب بيرو خلال مباراة الفريقين في ختام فعاليات المجموعة الثالثة.

ولكن فان مارفيك ليس متخوفاً من نتيجة مباراة فرنسا مع الدنمارك، وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، بشأن الفريق الفرنسي «فرنسا تمتلك مجموعة من اللاعبين يستحقون الفخر، لقد لعبوا مرتين، وفازوا في المباراتين، لكنهم لم يلعبون بطريقتهم المعهودة، ومنتخب فرنسا أحد أفضل المنتخبات في العالم، أعتقد أنهم يرغبون في إثبات ذلك للعالم أجمع».

وأشار «أدرك أن بيرو فريق جيد، لقد أظهروا إمكاناتهم بالفعل هنا»، وقال: «هناك الكثير من الجماهير البيروفية هنا، ربما 20 أو 25 ألف مشجع، وبالتالي، فإنهم سيشعرون كما لو أنهم يلعبون في بلادهم».

وتابع «يلعبون بعاطفة كبيرة، يلعبون بشكل خطير للغاية، علينا أن نلعب بطريقة منظمة».

ميليغان يشجع «الديوك»

أبدى المدافع الأسترالي مارك ميليغان تشجيعه لمنتخب «الديوك»، في مباراته أمـــــــام الدنمــــــــــــارك: الفرنسيون يتمتعون بإمكانات عالية ونعلم أن مصيرنا ليس بأيدينا فقط، ولكن نثق أن المنتخب الفرنسي يلعب من أجل الفوز .

مطالب بإشراك كايهيل

يواجه مارفيك مدرب أستراليا ضغوطاً من وسائل الإعلام للدفع بالهداف التاريخي تيم كايهيل (38 عاماً) صاحب 50 هدفاً في 106 مباريات دولية، والذي يتواجد في المونديال الرابع له، ويرى الأستراليون أن الوقت حان لتركه مقاعد البدلاء.

المدرب بين البقاء والرحيل

تحدثت بعض من وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة عن إمكانية تولي جاريكا مدرب بيرو المهمة الفنية للمنتخب الأرجنتيني.، ولكـــــــــن لاعبو بيرو أكدوا تمســـــــكهم باســــــــتمراره مع المنتخب، وخاصة بعدما قاده إلى المونديال.

أمنية الهداف التاريخي

أعرب باولـــــــــو جيريــــــــرو، الهداف التاريخي لبيرو عن أمنيته بالمشاركة مجدداً فــــــــــــي كأس العالم وقال: لا أعرف إذا كانت مباراة استراليا الأخيرة لي في المونديال ولكني مازلت قادراً على اللعب.