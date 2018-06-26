راشد بن عبود:الفكر الإداري وراء التراجع

المصدر: Ⅶالفجيرة - محمد فضل

أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن الفكر الإداري يجب أن يسبق أداء اللاعبين على أرضية الملعب لكننا ربما افتقدنا ذلك خلال المباريات التي لعبت حتى الآن، والتي كشفت عن أداء متراجع وباهت للمنتخبات العربية خلال مونديال روسيا الحالي، مشيراً إلى أن اللاعب العربي يعتبر الوصول إلى المونديال إنجازاً دون النظر لمستواه في البطولة، وأضاف: في موسكو ظهر فارق كبير في إمكانات اللاعب الأجنبي مقابل اللاعب العربي، مشيراً إلى أن العامل النفسي يجب أن يسبق العامل البدني خصوصاً وأنه يلعب دوراً كبيراً في تهيئة نفسيات اللاعبين من أجل تحقيق نتائج مرضية كنا نتمنى تحقيقها، ولكن هذا الأمر لم يحدث، وبين راشد بن عبود، أن اللاعب العربي يجب عليه التخلي عن نظرية الخوف والرهبة من مباريات المونديال وحالة الهالة الإعلامية التي يجدها حوله في كل مكان، ولو طبق هذا فإنه سيكون على مقربة من نظيره اللاعب الأجنبي.