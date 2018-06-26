إسبانيا والبرتغال يتأهلان لدور 16

المصدر: Ⅶكالينغراد - د ب أ

تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر لمونديال روسيا بعد تعادله مع نظيره المغربي 2-2 أمس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية على استاد كالينغراد، ليحل في صدارة المجموعة ويأتي خلفه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، وبفارق الأهداف.

وبادر خالد بوطيب، لاعب ملطية سبور التركي، بالتسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 14، ثم تعادل إيسكو صانع لعب ريال مدريد لإسبانيا في الدقيقة 19، وتكفل البديل يوسف نصيري مهاجم ملقة الإسباني بتسجيل الهدف الثاني لأسود الأطلسي في الدقيقة 81، لكن البديل ياغو اسباس، لاعب سيلتا فيغو، خطف هدف التعادل القاتل للماتادور في الوقت بدل الضائع.

واستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بالتعادل مع البرتغال 3-3، ثم فاز على إيران 1-صفر، أما المغرب فخسرت أمام إيران صفر-1، ثم أمام البرتغال بنفس النتيجة.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى خمس نقاط ليعبر رفقة البرتغال إلى دور الستة عشر، بينما ودّع منتخب إيران ومن قبله منتخب المغرب البطولة.

واستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بالتعادل مع البرتغال 3-3، ثم فاز على إيران 1-صفر، أما المغرب فخسرت أمام إيران صفر-1، ثم أمام البرتغال بنفس النتيجة.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى خمس نقاط ليعبر رفقة البرتغال إلى دور الستة عشر، بينما ودّع منتخب إيران ومن قبله منتخب المغرب البطولة.

وظهر المنتخب المغربي متألقاً، وقدم أداءً مشرفاً في ختام مشاركته بالبطولة، حيث أحرج المنتخب الإسباني وكاد أن يخرج فائزاً بالمباراة، غير أن تقنية «VAR» كان لها رأي آخر، وأهدت التعادل للماتادور، وهو التعادل الذي أكد صعود المنتخب الإسباني لدور الـ16 رسمياً.

البرتغال تؤكد

وفي المباراة الثانية بلغ المنتخب البرتغالي ثمن النهائي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 5 نقاط، بتعادله مع إيران 1-1 في سارانسك ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وسجّل ريكاردو كورايسما (45) هدف البرتغال، وكريم أنصاري فرد (3+90 من ركلة جزاء) هدف إيران.

وأنهت البرتغال المجموعة في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خلف إسبانيا، وستلاقي في الدور ثمن النهائي الأوروغواي التي حسمت، أمس الاثنين، صدارة المجموعة الأولى بفوزها على روسيا المضيفة 3-صفر.