فوز شرفي للأخضر على الفراعنة

المصدر: Ⅶ فولغوغراد - أ ف ب

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزاً قاتلاً على المنتخب المصري، أمس الاثنين، بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018.

وفي مباراة أقيمت في فولغوغراد، تقدمت مصر عبر نجمها محمد صلاح (22)، قبل أن يعادل المنتخب الأخضر من ركلة جزاء سجّلها سلمان الفرج (45+6). وبينما كانت المباراة ذاهبة إلى التعادل، باغت سالم الدوسري الدفاع المصري وحارسه عصام الحضري الذي أصبح اليوم أكبر لاعب سناً في تاريخ المونديال، بتسجيل هدف الفوز (90+5).

وحققت السعودية التي تشارك للمرة الخامسة والأولى منذ 2006، أول فوز لها في المونديال منذ 1994.

وكانت المباراة هامشية في حسابات المجموعة الأولى؛ نظراً لأن المنتخبين العربيين كانا قد خرجا من المنافسة في الجولة الثانية.

ودفع المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري هكتور كوبر بالحضري (45 عاماً و161 يوماً) كأساسي في المباراة بدلاً من الحارس محمد الشناوي. وبات الحضري، أكبر لاعب سناً في تاريخ المونديال، خلفاً للحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي شارك 2014 عن عمر 43 عاماً وثلاثة أيام.

وشهدت المباراة بداية بطيئة إلى أن سجل الفراعنة في الدقيقة 22، بعدما قطع عبدالله السعيد محاولة تمرير من سلمان الدوسري في نصف الملعب المصري، ورفع الكرة طويلة إلى صلاح الذي هيأها لنفسه بين مدافعين سعوديين، وأسقطها «لوب» فوق الحارس ياسر المسيليم المتقدم من مرماه. وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية، إلا أن الحضري تصدى لها بداية، ونابت عنه العارضة في إكمال المهمة. وبحسب شركة «أوبتا» للإحصاءات الرياضية، بات الحضري رابع حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في مباراته الأولى في كأس العالم بعد الأيسلندي هانيس هالدورسون (ضد الأرجنتين في 2018)، والأميركي طوني ميولا (ضد تشكوسلوفاكيا في 1990)، والأرجنتيني رامون كويروغوا (ضد إسكتلندا في 1978).

وفي الوقت الضائع للشوط الأول، نال المنتخب السعودي فرصة للتعويض بعد عرقلة من علي جبر على المولد، وانبرى سلمان الفرج هذه المرة لركلة الجزاء، وسددها على يمين الحضري (45+2).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن المنتخب السعودي من كسر التعادل عبر لعبة متقنة داخل منطقة الجزاء، تنقلت فيها الكرة من محمد البريك إلى عبدالله عطيف، لتصل إلى الدوسري الذي سددها مباشرة قوية في مرمى الحضري (90+5).

صدارة أورغوانية

وفي المباراة الثانية تصدرت الأوروغواي المجموعة الأولى على حساب روسيا المضيفة بالفوز عليها 3-صفر أمس في سامارا، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال 2018 في كرة القدم. وسجل الأهداف الثلاثة لويس سواريز (10) ودينيس تشيريتشيف (23 خطأ في مرمى فريقه) وأدينسون كافاني (90).