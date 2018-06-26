خلفان عبد الله: بنية اللاعبين السبب

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

أكد خلفان عبد الله، حارس مرمى نادي الوصل والمنتخبين الوطني والعسكري الأسبق، أن هناك عدة أسباب تقف وراء الخروج المبكّر للمنتخبات العربية التي شاركت في النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، وتتمثل في ضعف البنية الجسمانية للاعبي المنتخبات العربية مقارنة بالأجسام التي يمتلكها لاعبو الدول الأجنبية التي تتميز بالضخامة والقوة ما يمنع لاعبينا من مجاراتهم.

وأوضح أن «ضعف البنية الجسمانية يقف عائقاً هاماً أمام بلدانا، سواءً في الخليج أو في المنطقة العربية، ولابد من وضع نظام غذائي للاعبي كرة القدم منذ الصغر وتبني برامج صحية مناسبة وبرامج سلوكية تنأي باللاعب عن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها، سواءً من السهر أو من تناول الطعام غير الصحي».

وأضاف: «هناك سبب آخر غاية في الأهمية يقف أمام منتخباتنا وبصورة خاصة في منطقة الخليج، فتكاد تخلو من وجود لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية والخارجية، حتى وإن احترفوا فيكون الاحتراف مع أندية الدرجة الثانية».