قرار عاجل من اتحاد الكرة المصري بشأن كوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة رسمياً عدم تجديد التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني وعدم تجديد عقده لقيادة الفراعنة في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب ومساهمته في فوز المنتخب بلقب أفضل منتخب أفريقي بعد فوزه بوصافة أفريقيا والتأهل لكأس العالم.

ووفقا لصحيفة المصري اليوم، استقر مجلس الإدارة على توجيه الشكر أيضا للجهاز المعاون المصري أسامة نبيه ومحمود فايز وأحمد ناجي لترك الحرية الكاملة للمدرب الجديد لاختيار جهازه المعاون.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئاً عقب العودة إلى مصر للرد على كافة الاتهامات والتساؤلات حول ماتردد عن مخالفات وأخطاء في البعثة المصرية وتشكيل لجنة فنية لسرعة حسم التعاقد مع مدرب أجنبي بديل كوبر نظراً لضيق الوقت ومشاركة مصر في التصفيات الأفريقية بعد 3 شهور.