تركي آل الشيخ: الحضري حرم الأخضر من تحقيق فوز تاريخي

المصدر: د ب ا

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رضاه التام عن مستوى لاعبي الأخضر أمام مصر، في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في مونديال روسيا.

وتغلب المنتخب السعودي (الأخضر) على نظيره المصري (أحفاد الفراعنة) 2 / 1 اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في البطولة بعد أن خسر الفريق المصري أمام أوروجواي صفر /1 وأمام روسيا 1 /3.

وقال تركي آل الشيخ: "الحمد لله المشاركة في المجمل لم ترضنا ولكن هذه ثاني أحسن مشاركة للمنتخب السعودي في المونديال، لعب محمد صلاح ولولا عصام الحضري وأخطاء حكم المباراة لكانت النتيجة تاريخية".

وأضاف: "نعدكم بالأفضل وهناك قرارات من اتحاد الكرة نتمنى أن تصب في مصلحتنا الفترة المقبلة".

وواصل: "مباراة أوروجواي كان لدينا خطأ والنتيجة أمام منتخب مصر من المفترض تكون أكبر، ولقاء روسيا للنسيان كانت مباراة لها ظروفها".

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته بقوله: "هذا ما يرضيكم ولكن نتمنى أن نقف وقفة واحدة لتطوير رياضتنا".