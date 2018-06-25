حقائق حول مباراة مصر والسعودية

المصدر: وكالات

نقدم لكم حقائق عن منتخبي السعودية ومصر قبل لقائهما الأخير المرتقب اليوم ضمن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018..

-هذه أول مواجهة بين السعودية ومصر في مسابقة رسمية منذ اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس القارات عام 1999 والذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

-الفريق المهزوم في هذه المباراة سيكون هو أول فريق يخسر مبارياته الثلاثة في دور المجموعات منذ هندوراس في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

-لم يسجل المنتخب السعودي أي هدف في كأس العالم الحالية، وكان هناك 11 منتخباً لم ينجحوا في تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات أو أكثر في كأس العالم، وكانت هندوراس والجزائر آخر هذه المنتخبات في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

-لم تحقق السعودية الفوز في آخر 12 مباراة لها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت 10 مرات، كما خسرت آخر 4 مباريات لها في المونديال بدون أن تسجل أي هدف.

-واجهت السعودية منتخباً أفريقيا في آخر أربع مرات تشارك فيها في كأس العالم، حققت خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادلت مرتين وخسرت مرة. والفوز الوحيد الذي حققته السعودية على فريق أفريقي أمام المغرب في كأس العالم 1994.

-هذه هي أول مباراة تواجه فيها مصر فريقا آسيويا في كأس العالم.

-سُجلت آخر ثمانية أهداف في مرمى الفريق المصري في كأس العالم خلال الشوط الثاني من المباريات.

-لم تحقق مصر أي فوز في 6 مباريات خاضتها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت أربع مرات.

-منذ انضمامه لنادي ليفربول في يوليو 2017، سجل المصري محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة مع ليفربول ومنتخب مصر في جميع المسابقات.