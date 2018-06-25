الاتحاد السويدي يدافع عن دورماز

المصدر: نيجني نوفغورود - وكالات

قال غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عقب المباراة: «كنت قلقاً بعض الشيء في البداية، كانوا (منتخب بنما) يلعبون بستة لاعبين في الدفاع وثلاثة في الوسط، لكن ما إن بدأنا بالعمل (كانت النتيجة إيجابية). أعتقد أننا قدمنا لمحات جيدة جداً خلال 35 دقيقة». إلا أن ساوثغيت أبدى خيبته من الهدف البنمي الذي حرمه الانفراد في الصدارة بفارق الأهداف عن بلجيكا.

وقال: «في استراحة الشوطين تحدثنا عن تسجيل هدف إضافي لنكون على رأس المجموعة، لهذا كان الهدف في النهاية (78) مخيباً للآمال. نفضل أن نكون في موقع السيطرة على المجموعة، ولناحية الثقة بالنفس من المهم تسجيل الأهداف».