«الأسود الثلاثة» يفترس بنما

المصدر: نيغني نوفغورود - د ب أ

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، برفقة المنتخب البلجيكي، بعد فوزه الكبير على منتخب بنما 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز )هدفين( في الدقيقتين الثامنة و40 وهاري كين )هدفين من ركلتي جزاء( في الدقيقتين 22 والأولى من الوقت بدل الضائع وجيسي لينغارد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي والثالث له في المباراة في الدقيقة 62 قبل أن يسجل فيليبي بالوي هدف منتخب بنما الوحيد في الدقيقة 78. ويعد هدف بالوي هو الأول لمنتخب بنما في نهائيات كأس العالم لاسيما وأن هذه المشاركة هي الأولى له في المونديال.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع المنتخب البلجيكي، وظل منتخب بنما بلا نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف منتخب تونس. وبهذه النتيجة، تأهل منتخبا بلجيكا وإنجلترا لدور الستة عشر رسميا، فيما ودع منتخبا تونس وبنما منافسات البطولة.

وستكون مباراة الجولة الأخيرة بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي المقرر إقامتها الخميس المقبل في الجولة الثالثة لتحديد من منهما سيصعد كأول المجموعة، فيما ستكون مباراة منتخب بنما مع نظيره التونسي التي ستقام في ذات التوقيت، مجرد تحصيل حاصل، ومحاولة من المنتخبين تحسين صورتهما بعدما تلقيا كماً كبيراً من الأهداف بأقدام بلجيكية وإنجليزية. وكان المنتخب الإنجليزي فاز على نظيره التونسي في الجولة الأولى 2 / 1 فيما خسر منتخب بنما في مباراته الأولى أمام نظيره البلجيكي صفر / 3. و

فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى منتخب بنما الذي تراجع لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه واعتمد في الوقت نفسه على شن الهجمات المرتدة.

وقدم منتخب المدرب الانجليزي غاريث ساوثغيت عرضا قويا في مواجهة منتخب يشارك للمرة الأولى. وعلى عكس المتوقع، لم يشرك مدرب «الأسود الثلاثة» ماركوس راشفود كأساسي، بل دفع بروبن لوفتس-تشيك بدلا من ديلي آلي، في تغيير وحيد على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد تونس.