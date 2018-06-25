منتخب الحمى الصفراء يكتسح بولندا

المصدر: إيكاترينبرغ - د ب أ

أنعش منتخب كولومبيا الملقب بـ«الحمى الصفراء» آماله في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بروسيا، باجتياحه منتخب بولندا بثلاثة أهداف دون رد، أمس في الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات بالبطولة.

ونجح منتخب كولومبيا في تعويض خسارته 1 - 2 أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى بالمجموعة، ليحصل على أول ثلاث نقاط له، محتلا المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي اليابان والسنغال، اللذين تقاسما الصدارة عقب تعادلهما 2 - 2 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، ودع منتخب بولندا المسابقة رسميا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح مينا التسجيل لكولومبيا في الدقيقة 40، ليضيف رادميل فالكاو وخوان كوادرادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و75 على الترتيب.

وبات المنتخب الكولومبي بحاجة للفوز على السنغال الخميس المقبل، لانتزاع بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، فيما يخوض منتخب بولندا مواجهة شرفية أمام نظيره الياباني، الذي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل، في الجولة ذاتها.

مباراة السنغال

أضاع منتخب السنغال فرصة الاقتراب من التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2 مع نظيره الياباني أمس في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لمرحلة المجموعات في المونديال.

وتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تساويهما في فارق الأهداف، ليتأجل حسم تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة إلى الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يتقاسمان مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة الثانية.

وبادر ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الانجليزي، بالتسجيل للسنغال في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل تاكاشي إنوي لليابان في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد موسى واجي التقدم للسنغال في الدقيقة 71، غير أن فرحة المنتخب الإفريقي بتقدمه لم تدم طويلاً، بعدما أدرك (البديل) المخضرم كيسوكي هوندا التعادل لليابان في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي ستقام الخميس المقبل، لحجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للدور الثاني، حيث تلتقي اليابان مع بولندا، فيما يواجه المنتخب السنغالي نظيره الكولومبي.