تابيا: خلافات سامباولي كذب

المصدر: برونيتسي - د ب أ

نفى كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، التكهنات المثارة حول حدوث خف بين ا خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الوطني واللاعبين، في ظل التهديدات التي تواجه منتخب التانغو بالخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وقال تابيا: «الكثير من الأمور التي تُكتب كذب»، مشيراً إلى أن سامباولي يقود التدريبات بشكل اعتيادي. وسار المدافع خافيير ماسكيرانو على النهج نفسه، وتحدّث عن «الكثير من الخرافات التي تثار هنا، والتي ليس لها تفسير لدينا.» ويتحتم على الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي أكمل عامه الحادي والثلاثين أمس، الفوز على نيجيريا غداً في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من أجل التأهل للدور التالي.