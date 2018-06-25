شراسة الأسود أمام كولومبيا

المصدر: إيكاترنبورغ - د ب أ

أبدى أليو سيسيه، مدرب السنغال، عدم رضاه عن أداء فريقه أمام اليابان أمس، في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا.

شدد سيسيه، عقب المباراة، على أن فريقه عجز عن فرض طريقة لعبه في اللقاء، وأضاف سيسيه: «نحن بحاجة إلى أن نتّسم بالمزيد من الشراسة الهجومية والصرامة والتركيز، كما يتعيّن علينا الحفاظ على الكرة بشكل أفضل». وتابع: «قمنا بهذه الأمور أمام بولندا، ونحن بحاجة إلى تكرارها مجدداً. ما زال لدي أمل بالتأهل إلى الدور المقبل».

ويلتقي السنغال مع كولومبيا في الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب اليابان ونظيره البولندي.