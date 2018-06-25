تمريرات مونديالية

المصدر: طارق عبد المطلب

ـــ في المونديال..

ـــ ظهر فريق اسمه ايسلندا لعب كرة مع الكبار

ـــ بلد صغير في تعداده وفي إنتاجه.. له مقدار.

ـــ أكد أن الكرة لعبة.. ما تحتاج لكل دا مال

ـــ فريق فيه 5 دكاترة.. ومعاهم:

ـــ عازف لكمانجا، ومخرج ومحامي وسمسار.

ـــ يعني بيلعبوا وقت فراغهم

ـــ وأكدواان العمل، يلزم له رجال

ـــ وان الكرة، بدأت أصلا.. لعبة يلعبها عيال

ـــ احذر من خدعة رواتبها

ـــ واحترافها اللي بيتقال

ـــ فخر الأمم بيكون دايما

ـــ للرفاهية والتعليم والصحة..

ـــ هو دا بقى، رأس المال

ـــ عُمر الكرة ما تسعد ناسها

ـــ طول ما بتُلعب بالأقوال!