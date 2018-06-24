شيكابالا: الفوز على الأخضر مصالحة للجماهير المصرية

المصدر: فولغوغراد - مصطفى طنطاوي

شدد محمود عبد الرازق «شيكابالا»، لاعب المنتخب المصري، على صعوبة مواجهة السعودية، مؤكداً أن الكرة السعودية متفوقة للغاية، ومنتخب الأخضر يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أنه لعب في الدوري السعودي، ويعلم مدى قوة اللاعبين، والكرة الجميلة التي يجيدها لاعبوه.

وبسؤاله عن تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عنه قال: «أنا هنا في خدمة بلادي ومنتخب بلادي، ولا يشغلني شيء غير الفوز في مباراة السعودية ومحاولة مصالحة الجماهير المصرية، لا ألتفت إلى أي شيء يعوق تركيزي أو تعطيلي نحو الهدف العام للفريق».

وتمنى لاعب الزمالك المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة السعودية، حتى يحقق أحد أهم أحلامه باللعب في كأس العالم، مشيراً إلى أن مشاركته في المباراة من عدمها أمر يعود إلى الجهاز الفني بقيادة كوبر، وأنه تحت أمر الجهاز، فالأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.