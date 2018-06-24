حامل اللقب ينضم إلى «نادي الدقيقة 90»

المصدر: روستوف، سوتشي - د ب أ

اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2 -1 أمس على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق اولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.

وفي الوقت الذي تتجه فيه المباراة لتعادل يضع المنتخب الألماني في مهب الريح، فاجأ توني كروس الجميع مسجلأ هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر، ولينضم المانشافت لنادي «الدقيقة 90»، حيث المنتخبات التي أنقذت رقبتها في اللحظات الأخيرة من عمر مبارياتها، الأمر الذي صار الظاهرة البارزة في كأس العالم 2018 بروسيا.

المكسيك يتصدروفي المباراة الأولى وضع المنتخب المكسيكي قدماً وساقاً في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2 -1، أمس، على استاد روستوف أرينا، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله كارلوس فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف خافيير هرنانديز «تيتشاريتو» الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وتكفل سون هيونغ مين بتسجيل الهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق منتخب المكسيك فوزه الثاني على التوالي، ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط، فيما يتذيل منتخب كوريا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي، بينما يأتي كل من ألمانيا والسويد في المركز الثاني متساويين في النقاط.