الإعلام الإسباني: احذروا المغاربة

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

حذر الإعلام الإسباني لاعبي منتخبهم من المباراة الأخيرة التي ستجمعهم بأسود الأطلس منتخب المغرب بمدينة كالينينغراد، رغم خروج المغاربة بصفة رسمية من منافسات كأس العالم لكرة القدم.

أبدت صحيفة «الآس» الإسبانية المتخصصة تخوفها الكبير من أسود الأطلس، مؤكدة أنهم يملكون دوافع كثيرة لحسم مباراتهم أمام الإسبان.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الأجواء العامة بمعسكر المنتخب المغربي جيدة للغاية، خاصة أنهم لا ينظرون إلى الإقصاء بمثابة فشل، بل يعول المدرب الفرنسي «الثعلب» هيرفي رونار على الدفع بعناصره الأساسية لإنهاء المونديال في أبهى حلة أمام لاروخا. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأسود لا يستسلمون، وأن الأجواء داخل معسكرهم لا توحي بتاتاً بأنه منتخب غادر المسابقة مسبقاً.

وكتبت الصحيفة: «هناك خيبة أمل من الإقصاء لكنهم لا يستسلمون، كما أن الأداء الذي قدموه أمام إيران والبرتغال جعلهم حديث الجميع، وهناك إجماع على أنهم كانوا يستحقون التأهل».